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Штурм в Северодонецке продолжается, россияне пытаются прорваться у Тошковки – Гайдай

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 08:22
Штурм в Северодонецке продолжается, россияне пытаются прорваться у Тошковки – Гайдай
Руины в Луганской области, фото Сергея Гайдая

Продолжаются бои за Северодонецк, очень тяжелая ситуация в Тошковке, где россияне пытаются "продавить" линию обороны, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай в видеообращении и его утренняя сводка в Telegram

Детали: По словам Гайдая, ситуация в Луганской области – самая сложная в стране, посчитать количество обстрелов невозможно.

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Штурмовые действия в Северодонецке продолжаются, как и в районе Тошковки.

Отражены наступления врага в районе Врубовки, Метелкино и в направлении Николаевки.

Вблизи Попасной украинские защитники "успешно остановили нашествие противника".

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За сутки обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

В Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик".

Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.

В течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

В Лисичанске погибла женщина. Раненых женщину и мужчину из Лисичанска госпитализировали в больницы других областей.

Прямая речь Гайдая: "Никто не может сказать, есть ли и сколько жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, но пока такая возможность отсутствует.

Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодончанином, объездили все укрытия и подвалы. Потому сейчас остается только держаться.

Вчера враг еще раз попал в "Азот", а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ГСМ. Пострадало и одно из помещений ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик".

Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом".

Темы: Луганская областьвойна
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