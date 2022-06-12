Рішення про статус кандидата для України повинно мати юридичний характер – Стефанішина

Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС на саміті 23-24 червня повинно мати юридичний характер.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише "Європейська правда" із посиланням на УНІАН.

"В першу чергу, рішення, яке ми очікуємо в червні, – це рішення для України, для українського народу, воно повинно мати юридичний характер. Юридичний характер - це надання Україні конкретного статусу, яке зафіксує політичну волю лідерів і створить можливість і для фінансування, і для відновлення держави. І для нашого руху в напрямку європейських реформ", - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що інші формати не нестимуть юридичних зобов’язань.

"Будь-які інші формати - це треба чітко усвідомлювати, вони не несуть за собою юридичних зобов’язань. Тобто, це політична обіцянка. А політичні обіцянки ми вже бачили в минулому. У 2008 році щодо НАТО і в 1994 році щодо ядерної зброї. І, як бачимо, з часом вони мають тенденцію не виконуватись", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що рівень дискусії щодо надання Україні статус кандидата до ЄС наразі набагато вищий.

"Ми чуємо застереження, але вони не є переважаючими. Сьогодні наш уряд, парламент і громадянське суспільство працюють у всіх європейських столицях, щоб пояснити про Україну і розвіяти всі сумніви", - додала Стефанішина.

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Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.