Решение о статусе кандидата для Украины должно иметь юридический характер – Стефанишина

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня должно носить юридический характер.

Об этом заявила вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"В первую очередь, решение, которое мы ожидаем в июне – это решение для Украины, для украинского народа, оно должно иметь юридический характер. Юридический характер – это предоставление Украине конкретного статуса, которое зафиксирует политическую волю лидеров и создаст возможность и для финансирования, и для восстановления государства. И для нашего движения в направлении европейских реформ", – сказала Стефанишина.

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Она отметила, что другие форматы не будут нести юридические обязательства.

"Любые другие форматы – это нужно четко осознавать, они не несут за собой юридических обязательств. То есть это политическое обещание. А политические обещания мы уже видели в прошлом. В 2008 году по НАТО и в 1994 году по ядерному оружию. И, как видим, со временем у них есть тенденция не выполняться", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что уровень дискуссии о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС пока намного выше.

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"Мы слышим оговорки, но они не преобладающие. Сегодня наше правительство, парламент и гражданское общество работают во всех европейских столицах, чтобы объяснить Украину и развеять все сомнения", - добавила Стефанишина.

Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.