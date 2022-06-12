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Німеччина відкинула ідею Іспанії передати Україні 40 танків Leopard – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 09:19

Влада Німеччини відкинула пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel із посиланням на урядові джерела.

Якби Берлін погодився на пропозицію, то це був би перший випадок, коли країна-член НАТО поставила танки Україні.

"З того часу іспанці різко відступили: план не був остаточно узгоджений політично. Чи була це просто ідея від когось нижче рівнем?", - пише видання.

Також повідомляється, що німецька влада в телефонних розмовах попередила іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками рішення (хоч і неформального) не постачати Київу танки.

За даними німецької редакції Business Insider, у Мадриді навіть перепросили у Берліна "за хвилювання і тиск, що чинився на канцлера".

"Тому не дивно, що до федерального уряду не надходило заявок на постачання іспанських танків до України", – зазначили співрозмовники

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Видання також пише, що передбачувана пропозиція з Мадриду, ймовірно, значно скоротилася: не більше 10 танків, і навіть ця цифра невизначена, тому що машини явно повністю зношені і ремонтувати їх доведеться довго.

Нагадаємо, 5 червня видання El Pais повідомило, що Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4. 

Як правило, федеральний уряд Німеччини має схвалювати такий експорт озброєнь, тому що контракти на закупівлю містять так звані застереження щодо кінцевого використання.

7 червня канцлер Олаф Шольц заявив, що Іспанія не зверталась до Німеччини з приводу експорту танків.

Теми: зброяНімеччинаІспанія
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