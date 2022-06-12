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Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 09:19

Власти Германии не поддержали возможные планы Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Если бы Берлин согласился на предложение, это был бы первый случай, когда страна-член НАТО поставила танки Украине.

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"С тех пор испанцы резко отступили: план не был окончательно согласован политически. Была ли это просто идея от кого-то ниже уровней?", – пишет издание.

Также сообщается, что немецкие власти в телефонных разговорах предупредили испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения (хоть и неформального) не снабжать Киев танками.

По данным немецкой редакции Business Insider, в Мадриде даже извинились перед Берлином "за волнение и давление, оказанное на канцлера".

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"Поэтому неудивительно, что в федеральное правительство не поступало заявок на поставку испанских танков в Украину", – сказал собеседник.

Издание также пишет, что предполагаемое предложение из Мадрида, по-видимому, значительно сократилось: не более 10 танков, и даже эта цифра неопределенна, так как машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется долгое время.

Напомним, 5 июня издание El Pais сообщило, что Испания хочет поставить Украине германские основные боевые танки Leopard 2 A4.

7 июня канцлер Олаф Шольц заявил, что Испания еще не обращалась к Германии по поводу экспорта танков.

Темы: оружиеГерманияИспания
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