Окупанти вже втратили майже 3,5 тисячі броньованих машин та 715 артсистем
Неділя, 12 червня 2022, 09:22
Російські окупаційні війська з 24 лютого по 12 червня втратили 3484 бойові броньовані машини та 226 реактивних систем залпового вогню.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника:
- особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1430 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
- артилерійських систем – 715 (+3) од,
- РСЗВ - 226 (+4) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
- крилатих ракет - 125 (+0),
- кораблів / катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
- спеціальної техніки - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.
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