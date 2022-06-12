Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вже втратили майже 3,5 тисячі броньованих машин та 715 артсистем

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 09:22
Окупанти вже втратили майже 3,5 тисячі броньованих машин та 715 артсистем
скріншот з відео міноборони

Російські окупаційні війська з 24 лютого по 12 червня втратили 3484 бойові броньовані машини та 226 реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

Реклама:
  • особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1430 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
  • артилерійських систем – 715 (+3) од,
  • РСЗВ - 226 (+4) од,
  • засоби ППО - 97 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів / катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
  • спеціальної техніки  - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

Теми: ГенштабвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Генштаб
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
У районі Мар’їнки Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – зведення
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: