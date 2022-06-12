Окупанти вже втратили майже 3,5 тисячі броньованих машин та 715 артсистем

скріншот з відео міноборони

Російські окупаційні війська з 24 лютого по 12 червня втратили 3484 бойові броньовані машини та 226 реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

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особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1430 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,

артилерійських систем – 715 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+4) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),

крилатих ракет - 125 (+0),

кораблів / катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,

спеціальної техніки - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.