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Окупанти вже втратили майже 3,5 тисячі броньованих машин та 715 артсистем

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 09:22
скріншот з відео міноборони

Російські окупаційні війська з 24 лютого по 12 червня втратили 3484 бойові броньовані машини та 226 реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу – близько 32150 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1430 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
  • артилерійських систем – 715 (+3) од,
  • РСЗВ - 226 (+4) од,
  • засоби ППО - 97 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів / катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
  • спеціальної техніки  - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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