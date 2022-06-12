Оккупанты уже потеряли почти 3,5 тысячи бронированных машин и 715 артсистем
Воскресенье, 12 июня 2022, 09:22
Российские оккупационные войска с 24 февраля по 12 июня потеряли 3484 боевых бронированных машин и 226 реактивных систем залпового огня.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 32150 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1430 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3484 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 715 (+3) ед,
- РСЗО - 226 (+4) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 212 (+0) ед,
- вертолетов – 178 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катер - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.