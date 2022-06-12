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Оккупанты уже потеряли почти 3,5 тысячи бронированных машин и 715 артсистем

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 июня 2022, 09:22

Российские оккупационные войска с 24 февраля по 12 июня потеряли 3484 боевых бронированных машин и 226 реактивных систем залпового огня.

Источник: Генштаб                  

Детали: Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 32150 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1430 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3484 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 715 (+3) ед,
  • РСЗО - 226 (+4) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катер - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7) ед,
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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