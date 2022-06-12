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У Франції проходить перший тур парламентських виборів

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 09:45

У Франції в неділю відбувається перший тур виборів до Національних зборів – нижньої палати парламенту.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Основна боротьба за місця в парламенті розгорнеться між трьома виборчими блоками: центристським "Разом!", що склався навколо партії президента Еммануеля Макрона, лівим на чолі з партією Жан-Люка Меланшона, та правим, утвореним за участю партії "Республіканці".

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Ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" бере участь у виборах самостійно.

Останні опитування, опубліковані в п'ятницю, віддавали лідерство блоку "Разом!", але не гарантували абсолютної більшості у 289 місць із 577.

Якщо Макрон отримає лише відносну більшість, він змушений буде співпрацювати з іншими парламентськими групами для затвердження своїх законів.

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На попередніх виборах 2017 року центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" здобула абсолютну більшість місць — 308, а в об'єднанні з партією "Демократичний рух" центристський блок налічував 350 депутатів.

Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

Раніше повідомлялося, що на виборчі дільниці збираються прийти лише 46% французів, що може стати найнижчою явкою з 1958 року.

Теми: Франціявибори
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