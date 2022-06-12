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Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 09:45

Во Франции в воскресенье проходит первый тур выборов в Национально собрание – нижнюю палату парламента.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Основная борьба за места в парламенте развернется между тремя избирательными блоками: центристским "Вместе!", сложившимся вокруг партии президента Эммануэля Макрона, левым во главе с партией Жан-Люка Меланшона, и правым, образованным с участием партии "Республиканцы".

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Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" участвует в выборах самостоятельно.

Последние опросы, опубликованные в пятницу, отдавали лидерство блоку "Вместе!", но не гарантировали абсолютного большинства в 289 мест из 577.

Если Макрон получит лишь относительное большинство, он вынужден будет сотрудничать с другими парламентскими группами для утверждения своих законов.

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На предыдущих выборах в 2017 году центристская партия Макрона "Вперед, Республика!" получила абсолютное большинство мест — 308, а в объединении с партией "Демократическое движение" центристский блок насчитывал 350 депутатов.

Второй тур выборов состоится 19 июня и окончательные результаты станут известны после этой даты.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки в воскресенье намерены прийти только 46% французов, что может стать самой низкой явкой с 1958 года.

Темы: Франциявиборы
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