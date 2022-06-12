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Окупанти Бердянська стверджують, що вибухи були через "коротке замикання"

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 10:29
Окупанти Бердянська стверджують, що вибухи були через коротке замикання
Бердянськ 12 червня, фото РИА Мелитополь

Окупанти Бердянська та їхні спільники стверджують, що вибухи, які на світанку пролунали в місті, були наслідком короткого замикання на електропідстанції.

Джерело: Telegram-канал окупантів та колаборантів "Бердянск. Официально"

Дослівно: "Сьогодні близько 5 ранку на трансформаторній підстанції Бердянська сталося коротке замикання, внаслідок якого спалахнув і вийшов з ладу один із трансформаторів. 

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Екстреними службами пожежа була оперативно загашена

На даний час частина абонентів міста знаходяться без електропостачання, яке буде відновлено найближчим часом".

Деталі: Фотогрфія, яку опублікувала окупаційна влада, кардинально різниться із тим, що бачили й виклали у соцмережі місцеві жителі.

ВІДЕО ДНЯ
Бердянськ 12 червня, фото окупантів (лівроруч) та місцевих жителів (праворуч)
Бердянськ 12 червня, фото окупантів (лівроруч) та місцевих жителів (праворуч)

Цьому передувало: В окупованому росіянами Бердянську під ранок 12 червня пролунали три вибухи, у соцмережі з'явилися фото й відео пожежі та диму над містом. Частина Бердянська залишилася без електроенергії.

12 червня окупанти відзначають День Росії.

Теми: БердянськЗапорізька областьокупація
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