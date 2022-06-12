Окупанти Бердянська стверджують, що вибухи були через "коротке замикання"
Окупанти Бердянська та їхні спільники стверджують, що вибухи, які на світанку пролунали в місті, були наслідком короткого замикання на електропідстанції.
Джерело: Telegram-канал окупантів та колаборантів "Бердянск. Официально"
Дослівно: "Сьогодні близько 5 ранку на трансформаторній підстанції Бердянська сталося коротке замикання, внаслідок якого спалахнув і вийшов з ладу один із трансформаторів.
Екстреними службами пожежа була оперативно загашена
На даний час частина абонентів міста знаходяться без електропостачання, яке буде відновлено найближчим часом".
Деталі: Фотогрфія, яку опублікувала окупаційна влада, кардинально різниться із тим, що бачили й виклали у соцмережі місцеві жителі.
Цьому передувало: В окупованому росіянами Бердянську під ранок 12 червня пролунали три вибухи, у соцмережі з'явилися фото й відео пожежі та диму над містом. Частина Бердянська залишилася без електроенергії.
12 червня окупанти відзначають День Росії.