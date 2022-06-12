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Оккупанты Бердянска утверждают, что взрывы были из-за "короткого замыкания"

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 10:29
Оккупанты Бердянска утверждают, что взрывы были из-за короткого замыкания
Бердянск 12 июня, фото РИА Мелитополь

Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые на рассвете раздались в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции. 

Источник: Telegram-канал оккупантов и коллаборантов "Бердянск. Официально"

Дословно: "Сегодня около 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов Экстренными службами пожар был оперативно потушен

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В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы".

Детали: Фотография, которую опубликовали оккупационные власти, кардинально отличается от того, что видели и выложили в соцсети местные жители.

Бердянск 12 июня, фото оккупантов (слева) и местных жителей (справа)
Бердянск 12 июня, фото оккупантов (слева) и местных жителей (справа)

Этому предшествовало: В оккупированном россиянами Бердянске под утро 12 июня раздались три взрыва, в соцсети появились фото и видео пожара и дыма над городом. Часть Бердянска осталась без электроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

12 июня оккупанты отмечают День России.

Темы: БердянскЗапорожская областьоккупация
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