Оккупанты Бердянска утверждают, что взрывы были из-за "короткого замыкания"

Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые на рассвете раздались в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.

Источник: Telegram-канал оккупантов и коллаборантов "Бердянск. Официально"

Дословно: "Сегодня около 5 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов Экстренными службами пожар был оперативно потушен

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В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения, которое будет восстановлено в ближайшие часы".

Детали: Фотография, которую опубликовали оккупационные власти, кардинально отличается от того, что видели и выложили в соцсети местные жители.

Бердянск 12 июня, фото оккупантов (слева) и местных жителей (справа)

Этому предшествовало: В оккупированном россиянами Бердянске под утро 12 июня раздались три взрыва, в соцсети появились фото и видео пожара и дыма над городом. Часть Бердянска осталась без электроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

12 июня оккупанты отмечают День России.