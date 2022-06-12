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"Ваш родич у полоні!": СБУ викрила шахрайську схему видурювання грошей

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 10:31
СБУ. фото "Радіо Свобода"

Служба безпеки України викрила на Запоріжжі зловмисників, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували  свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За свої "послуги" шахраї вимагали окрему плату. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

- телефонна розмова з полоненим, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень;

- визволення з полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень;

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- перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.

Пряма мова: "Звичайно, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей, які їм пересилали онлайн, - просто зникали зі зв’язку.

Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторили інтернет, де збирали дані про безвісті зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця, яка відповідала за фінансову складову та забезпечувала мобільні дзвінки, постійно змінюючи номери та операторів зв’язку. Її затримали спецпризначенці СБУ".

Деталі: За словами Дехтяренка, в ході обшуку у підозрюваної зокрема вилучили: комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності; велику кількість мобільних телефонів і сім-карток; банківські картки для отримання платежів; чверть мільйона гривень готівкою.

Служба безпеки звертає увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, потрібно негайно звернутись до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com

Теми: СБУвійна
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