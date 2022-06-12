"Ваш родственник в плену!": СБУ разоблачила мошенническую схему

Служба безопасности Украины разоблачила на Запорожье злоумышленников, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: За свои "услуги" мошенники требовали отдельной платы. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников.

Реклама:

Среди псевдоуслуг, которые предлагали мошенники:

- телефонный разговор с пленным, за который просили от 10 до 50 тысяч гривен;

- освобождение из плена, которое было оценено в сумму от 50 до 200 тысяч гривен;

ВИДЕО ДНЯ

- перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен.

Прямая речь: "Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, просто исчезали. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях.

Организатором схемы оказался мужчина, который находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы. Кроме того, в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторы связи. Ее задержали спецназовцы СБУ".

Детали: По словам Дехтяренко, в ходе обыска у подозреваемой в частности изъяли: компьютерную технику с поличным; большое количество мобильных телефонов и сим-карт; банковские карты для получения платежей; четверть миллиона гривен наличными.

Служба безопасности обращает внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти

Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, нужно немедленно обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

или по электронному адресу united.centre.ssu@gmail.com