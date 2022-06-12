Окупанти залишать Маріуполь без компенсацій і без тепла взимку – радник мера

Російські окупанти збираються зносити в Маріуполі зруйновані будинки, повністю компенсувати збитки вже не обіцяють, а замість опалення будинків на зиму готують намети з обігріву.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення. Про те, куди і як будуть потім переселено людей, окупанти не відповідають, переклавши проблему на маріупольців знов".

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Деталі: За даними Андрющенка, окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ на подвір’ях багатоповерхівок.

Радник мера показав відповідне відео з Маріуполя.

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Пряма мова: "Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на "допомогу по ремонту".

Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як у палатках збираюся обігріти понад 130 тисяч людей – скоріше відповідь, аніж питання. Наші джерела повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимні або ще обговорюється план зробити вигляд он-лайн освіти.

Такі новини в день Росії – країни синоніму руйнації, деградації і вбивства".