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Оккупанты оставят Мариуполь без компенсаций и без тепла зимой – советник мэра

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 11:20
Оккупанты оставят Мариуполь без компенсаций и без тепла зимой – советник мэра
Мариуполь, скришот с видео

Российские оккупанты собираются сносить в Мариуполе разрушенные дома, полностью компенсировать убытки уже не обещают, а вместо отопления домов на зиму готовят палатки по обогреву.

Источник: советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов сносе в течение двух недель с требованием на выселение. О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова".

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Детали: По данным Андрющенко, оккупационная администрация продолжает практику создания свалок отходов во дворах многоэтажек.

Советник мэра показал соответствующее видео из Мариуполя.

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Прямая речь: "Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с "компенсации" на "помощь по ремонту".

Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тысяч человек – скорее ответ, чем вопрос. 

Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, поэтому вместо летних каникул будут долгие зимние или еще обсуждается план создать вид он-лайн образования.

Такие новости в день России – страны синонима разрушения, деградации и убийства".

Темы: Мариупольоккупациявойнаотопление
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