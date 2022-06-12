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Зеленський став лауреатом премії Нємцова – за мужність

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 11:27
Зеленський став лауреатом премії Нємцова – за мужність
Володимир Зеленський. фото ОП

Фонд Бориса Нємцова присудив свою щорічну премію президентові України Володимиру Зеленському – за сміливість.

Джерело: сайт фонду, донька Нємцова Жанна в інтерв'ю "Медузі"

Деталі: Повідомляється, що за умов війни фонд вирішив висунути на премію представників України, до цього її лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти. Рік тому її отримав Олексій Навальний, який перебуває в колонії після отруєння та повернення до Росії.

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У 2022 році у шорт-листі були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та український парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра, яка зараз перебуває у полоні у російських загарбників.

Переможця – Володимира Зеленського було обрано шляхом рейтингового голосування засновників та ради фонду. За словами Нємцова, президент України "виявив неймовірну сміливість, якої від нього ніхто не очікував".

Пряма мова: "Я думаю, що навіть Володимир Путін був, м'яко скажемо, здивований тим, що Зеленський виявився мужньою людиною, і зараз - це лідер вільного світу...

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Ми даємо премію не за минуле та не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність. У ці хвилини його слова про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння - це і є квінтесенція його неймовірної мужності".

Довідка: "Фонд Бориса Нємцова за свободу" засновано 9 листопада 2015 року в Німеччині його старшою дочкою Жанною Нємцовою.

Відповідно до свого статуту фонд має намір розвивати такі напрями: освіта і свобода інформації, освіта і підвищення кваліфікації, російсько-німецький діалог, включення Росії та її громадян у загальноєвропейський порядок денний та просування європейських цінностей, увічнення пам'яті Бориса Нємцова.

Нагадаємо: Опозиційного російського політика Бориса Нємцова було вбито на Великому Москворецькому мосту в Москві в ніч на 28 лютого 2015 року.

Теми: Зеленськийнагороди
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