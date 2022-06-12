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Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за мужество

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 11:27
Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за мужество
Владимир Зеленский. фото ОП

Фонд Бориса Немцова присудил свою ежегодную премию президенту Украины Владимиру Зеленскому - за смелость.

Источник: сайт фонда, дочь Немцова Жанна в интервью "Медузе"

Детали: Сообщается, что в условиях войны фонд решил выдвинуть на премию представителей Украины, до этого ее лауреатами становились только российские оппозиционные политики и активисты. Год назад ее получил Алексей Навальный, находящийся в колонии после отравления и возвращения в Россию.

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В 2022 году в шорт-листе были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и украинский парамедик Юлия Паевская, которая известна как Тайра, которая сейчас находится в плену у российских захватчиков.

Победитель – Владимир Зеленский был избран путем рейтингового голосования учредителей и совета фонда. По словам Немцовой, президент Украины "проявил невероятную смелость, которую от него никто не ожидал".

Прямая речь: "Я думаю, что даже Владимир Путин был, мягко скажем, удивлен тем, что Зеленский оказался мужественным человеком, и на текущий момент - это лидер свободного мира...

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Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году. А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою Родину вместе со своим народом. Он проявил мужество. В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение — это и есть квинтэссенция его невероятного мужества".

Справка: "Фонд Бориса Немцова за свободу" основан 9 ноября 2015 года в Германии его старшей дочерью Жанной Немцовой.

В соответствии с Уставом Фонд намерен развивать следующие направления: просвещение и свобода информации, образование и повышение квалификации, российско-германский диалог, включение России и ее граждан в общеевропейскую повестку и продвижение европейских ценностей, увековечивание памяти Бориса Немцова.  

Напомним: Оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Темы: Зеленскийнаграды
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