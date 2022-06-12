У Росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом
Неділя, 12 червня 2022, 11:31
Колишній McDonald's у Росії тепер називатиметься "Вкусно и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.
Джерело: росЗМІ
Деталі: Повідомляється, що меню залишиться незмінним, але з назв приберуть префікс "Мак". Також звідти прибрали Мак Флурі та БігМак через "прямі асоціації з брендом".
До кінця червня обіцяють відкрити близько 200 ресторанів, а найближчими п'ять-шість років збільшити кількість ресторанів з 850 до тисячі.
Довідково: В Україні ресторани McDonald’s не відкриються до кінця війни.
Нагадаємо: У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.
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