У Росії відкрили колишні ресторани McDonald's під новим брендом

Колишній McDonald's у Росії тепер називатиметься "Вкусно и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

Джерело: росЗМІ

Деталі: Повідомляється, що меню залишиться незмінним, але з назв приберуть префікс "Мак". Також звідти прибрали Мак Флурі та БігМак через "прямі асоціації з брендом".

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До кінця червня обіцяють відкрити близько 200 ресторанів, а найближчими п'ять-шість років збільшити кількість ресторанів з 850 до тисячі.

Довідково: В Україні ресторани McDonald’s не відкриються до кінця війни.

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Нагадаємо: У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.