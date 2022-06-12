В России открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом
Воскресенье, 12 июня 2022, 11:31
Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка", 12 июня первые рестораны начали работу.
Источник: росСМИ
Детали: Сообщается, что меню останется прежним, но из названий уберут приставку "Мак". Также оттуда убрали Мак Флури и БигМак из-за "прямых ассоциаций с брендом".
До конца июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшее пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.
Справка: В Украине рестораны McDonald's не открываются до конца войны.
Напомним: McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.
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