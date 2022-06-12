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В России открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 июня 2022, 11:31
В России открыли бывшие рестораны McDonald's под новым брендом
логотипом "вкусно и точка" выбрали букву "М"

Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка", 12 июня первые рестораны начали работу.

Источник: росСМИ

Детали: Сообщается, что меню останется прежним, но из названий уберут приставку "Мак". Также оттуда убрали Мак Флури и БигМак из-за "прямых ассоциаций с брендом".

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До конца июня обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшее пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.

 

Справка: В Украине рестораны McDonald's не открываются до конца войны.

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Напомним: McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.

Темы: Росcиясанкции
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