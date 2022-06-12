Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"День Росії" для окупантів на Херсонщині обернувся ганебним соромом - голова облради

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 11:55
День Росії для окупантів на Херсонщині обернувся ганебним соромом - голова облради
Фото: російський пропагандиський Телеграм-канал

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.

Джерело: голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко та радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Самойленка: "Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якщо б врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого".

Реклама:

Пряма мова Хланя: "По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти "пєсні і пляски" Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області - творчих колективів".

Деталі: За словами радника голови ОВА, рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами по всьому місту.

За QR-кодами можна детальніше ознайомитись із пропозиціями "Здав окупанта - отримай гроші" тощо. Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях, зазначив Хлань.

ВІДЕО ДНЯ

Також радник голови ОВА стверджує, що ЗСУ на Херсонщині також зробили подарунок окупантам до так званого "свята" дня росії — феєрверк. За його даними, вночі українська артилерія влучно поцілила у склад боєприпасів, що детонував до ранку.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Примусова паспортизація: жителям Чаплинки окупанти погрожують конфіскацією нерухомості
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: