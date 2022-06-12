"День Росії" для окупантів на Херсонщині обернувся ганебним соромом - голова облради

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.

Джерело: голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко та радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Самойленка: "Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якщо б врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого".

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Пряма мова Хланя: "По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти "пєсні і пляски" Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області - творчих колективів".

Деталі: За словами радника голови ОВА, рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами по всьому місту.

За QR-кодами можна детальніше ознайомитись із пропозиціями "Здав окупанта - отримай гроші" тощо. Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях, зазначив Хлань.

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Також радник голови ОВА стверджує, що ЗСУ на Херсонщині також зробили подарунок окупантам до так званого "свята" дня росії — феєрверк. За його даними, вночі українська артилерія влучно поцілила у склад боєприпасів, що детонував до ранку.