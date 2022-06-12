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"День Росії" для окупантів на Херсонщині обернувся ганебним соромом - голова облради

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 11:55
Фото: російський пропагандиський Телеграм-канал

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.

Джерело: голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко та радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Самойленка: "Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якщо б врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого".

Пряма мова Хланя: "По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти "пєсні і пляски" Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області - творчих колективів".

Деталі: За словами радника голови ОВА, рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами по всьому місту.

За QR-кодами можна детальніше ознайомитись із пропозиціями "Здав окупанта - отримай гроші" тощо. Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях, зазначив Хлань.

Також радник голови ОВА стверджує, що ЗСУ на Херсонщині також зробили подарунок окупантам до так званого "свята" дня росії — феєрверк. За його даними, вночі українська артилерія влучно поцілила у склад боєприпасів, що детонував до ранку.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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