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"День России" для оккупантов на Херсонщине обернулся позорным стыдом - глава облсовета

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 11:55
День России для оккупантов на Херсонщине обернулся позорным стыдом - глава облсовета
Фото: российский пропагандистский Телеграмм-канал

В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование дня России, которое местные жители проигнорировали.

Источник: председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко и советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Самойленко: "Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическую окраску, их должно было быть больше. Просто невозможно привить "мертвое дерево к живому".

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Прямая речь Хланя: "По всей области россияне организовали в традиционном своем стиле концерты "песни и пляски" Южного военного округа. Анонсированы также выступления певцов, а по области - творческих коллективов".

Детали: По словам советника главы ОВА, движение Сопротивления расклеило открытки с QR-кодами по всему городу.

По QR-кодам можно подробнее ознакомиться с предложениями "Сдал оккупанта - получи деньги" и т.д. Такие листовки приклеили даже на здании, где военные РФ разместили свой штаб ФСБ и на занятых россиянами административных зданиях, отметил Хлань.

ВИДЕО ДНЯ

Советник главы ОВА утверждает, что ВСУ в Херсонской области также сделали подарок оккупантам к так называемому "празднику" дню России - фейерверк. По его данным, ночью украинская артиллерия метко попала в склад боеприпасов, который детонировал до утра.

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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