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Антивоєнну акцію провели у Москві перед міністерством оборони

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 12:04
Антивоєнну акцію провели у Москві перед міністерством оборони

У Москві 12 червня перед міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "окривавлений" триколор із написом "Сьогодні не мій день".

Джерело: "Новая газета Европа"

Деталі: Повідомляється, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена до Дня Росії.

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Свято, яке також називають "Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, у день прийняття Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

Дослівно: "Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового русского мира, у якому кожен із нас його провідник.

Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо — стане днем ​​незалежності від імперських амбіцій".

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Теми: Росіявійна
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