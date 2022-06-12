Антивоенную акцию провели в Москве перед министерством обороны

В Москве 12 июня перед министерством обороны вывесили антивоенный баннер: "окровавленный" триколор с надписью "Сегодня не мой день".

Источник: "Новая газета Европа"

Детали: Сообщается, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России.

Праздник, который также называют "Днем независимости России", отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Дословно: "Победоносные сводки гостелеканалов, инфографики опросов с поправкой на „военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций".