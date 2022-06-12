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Поліція показала наслідки російських обстрілів на Донеччині

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 12:13
Руїни на Донеччині, фото поліції

За минулу добу поліція задокументувала 7 ударів російської армії по населених пунктах Донецької області, є загиблі та поранені, руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Російські війська вдарили по населених пунктах Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.

Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами. 

У Новоукраїнці росіяни атакували з "Ураганів" 7 приватних осель, у Богоявленці – два будинки та магазин.

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Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Теми: Донецька областьвійнаполіція
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