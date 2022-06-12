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Поліція показала наслідки російських обстрілів на Донеччині

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 12:13
Поліція показала наслідки російських обстрілів на Донеччині
Руїни на Донеччині, фото поліції

За минулу добу поліція задокументувала 7 ударів російської армії по населених пунктах Донецької області, є загиблі та поранені, руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Російські війська вдарили по населених пунктах Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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Пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.

Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами. 

У Новоукраїнці росіяни атакували з "Ураганів" 7 приватних осель, у Богоявленці – два будинки та магазин.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Теми: Донецька областьвійнаполіція
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