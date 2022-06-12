Поліція показала наслідки російських обстрілів на Донеччині

За минулу добу поліція задокументувала 7 ударів російської армії по населених пунктах Донецької області, є загиблі та поранені, руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: Російські війська вдарили по населених пунктах Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".

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Пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів.

Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами.

У Новоукраїнці росіяни атакували з "Ураганів" 7 приватних осель, у Богоявленці – два будинки та магазин.

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