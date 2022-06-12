Полиция показала последствия российских обстрелов в Донецкой области

За минувшие сутки полиция задокументировала 7 ударов российской армии по населенным пунктам Донецкой области, есть погибшие и раненые, разрушения получили 20 гражданских объектов.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: Российские войска ударили по населенным пунктам Торецк, Северск, Авдеевка, Птичье, Богоявленка, Орловка, Нью-Йорк. Били из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган".

Реклама:

Повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов.

Враг обстрелял два села Угледарской общины кассетными снарядами.

В Новоукраинке россияне атаковали из "Ураганов" 7 частных домов, в Богоявленке – два дома и магазин.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).