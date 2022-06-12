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Штайнмайєр розкритикував ексканцлера Шредера за зв'язки з Росією

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 12:55

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував колишнього канцлера Герхарда Шредера за його ділові зв'язки з Росією.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Прихильність Герхарда Шредера до російських енергетичних компаній викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, а також залишила багато питань щодо нашої країни", - сказав Штайнмайєр.

Штайнмаєр був головою канцелярії канцлера під час перебування Шредера при владі з 1999 по 2005 рік, але останнім часом намагався дистанціюватися від свого колишнього політичного союзника.

"Ми йшли разом 15 років, і 17 років я йшов своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер ухвалив особисті рішення, які розділили нас", - сказав він.

Нагадаємо, Шредер відхилив пропозицію увійти в наглядову раду підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпрому".

Раніше він залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть".

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Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснєфті" з 2007 року.

Теми: НімеччинаРосія
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