Президент Германии раскритиковал экс-канцлера Шредера за связи с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал бывшего канцлера Герхарда Шредера за его деловые связи с Россией.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Приверженность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также оставила много вопросов в отношении нашей страны", - сказал Штайнмайер.

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Штайнмайер был главой канцелярии канцлера во время пребывания Шредера у власти с 1999 по 2005 год, но в последнее время пытался дистанцироваться от своего бывшего политического союзника.

"Мы шли вместе 15 лет, и 17 лет я шел своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые разделили нас", — сказал он.

Напомним, Шредер отклонил предложение войти в наблюдательный совет подконтрольного Кремлю газового гиганта "Газпрома".

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Ранее Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.