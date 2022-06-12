Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Германии раскритиковал экс-канцлера Шредера за связи с Россией

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 12:55

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал бывшего канцлера Герхарда Шредера за его деловые связи с Россией.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Приверженность Герхарда Шредера российским энергетическим компаниям вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, а также оставила много вопросов в отношении нашей страны", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер был главой канцелярии канцлера во время пребывания Шредера у власти с 1999 по 2005 год, но в последнее время пытался дистанцироваться от своего бывшего политического союзника.

"Мы шли вместе 15 лет, и 17 лет я шел своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, которые разделили нас", — сказал он.

Напомним, Шредер отклонил предложение войти в наблюдательный совет подконтрольного Кремлю газового гиганта "Газпрома".

Ранее Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

ВИДЕО ДНЯ

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

Темы: ГерманияРосcия
Главное сегодня

видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский

Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла

фотоВозле Керчи заметили грузовики с украинскими номерами

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба

Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России

видеоВласти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:

Все новости...
Германия
Доверие Путину в вопросе портов было бы самоубийством для Украины – немецкий министр
Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ
Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ
Последние новости
02:31
ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП
01:30
ОК "Юг": На "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей
00:43
Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией
23:57
В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай
23:19
В Сумской области россияне обстреляли две общины
22:53
Посол Украины в Германии рассказал об ожиданиях от визита Шольца в Киев
22:34
Левые опережают блок Макрона на парламентских выборах во Франции: предварительные результаты
22:08
видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский
22:04
Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла
21:32
Более 50 человек задержали в метро Москвы, якобы из-за подготовки акции – СМИ
Все новости...