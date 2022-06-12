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"Господи, бл*дь! Только не в окоп": на півдні ЗСУ влаштували окупантам пекло

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 13:18
Господи, бл*дь! Только не в окоп: на півдні ЗСУ влаштували окупантам пекло
ілюстративне фото з FB Володимира Зеленського

Перехоплені Службою безпеки України розмови окупантів свідчать, що контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують загарбникам справжнє пекло.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецслужба наводить слова загарбника, що потрапив під таку "роздачу". Сили Опору подбають, щоб кожен клаптик української землі був справжнім пеклом для росіян, зазначають в СБУ.

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Дослівно окупант: "Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!".

Теми: СБУвійнаСБУ
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