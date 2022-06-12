"Господи, бл*дь! Только не в окоп": на юге ВСУ устроили оккупантам ад

Перехваченные Службой безопасности Украины разговоры оккупантов свидетельствуют, что контратаки украинских защитников на Николаевско-Херсонском направлении стали для захватчиков настоящим адом.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба приводит слова попавшего под такую ​​"раздачу" захватчика. Силы Защиты позаботятся, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для россиян, отмечают в СБУ.

Дословно оккупант: "Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!".