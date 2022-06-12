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Російська банда цілеспрямовано краде "скіфське золото" в Україні – ЗМІ

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 13:18
Скіфське золото, ілюстративне фото Universal Images Group via Getty Images

За даними міжнародної групи вчених та експертів із цифрових технологій, які відслідковують крадіжки, група фахівців займається контрабандою цінних історичних артефактів із України до Росії.

Джерело: "The Guardian" з посиланням на вченого Брайана Деніелса – антрополога, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрових зображень

Пряма мова Деніелса: "Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси вишуквалися й були вивезені до Росії".

Деталі: З лабораторії в американському штаті Вірджинія Деніелс та його колеги стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей із початку вторгнення Росії в Україну та виявили закономірності у злочинах.

Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин.

"Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.

"Українці, звісно, теж дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список украдених речей", – додав він.

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Вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, чи предмети були обрані через їхнє культурне значення.

"Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами", – зазначив Деніелс.

За його словами, крадіжки, як правило, слідують за загрозливими допитами музейних зберігачів та наглядачів.

Спроби Росії знайти та вкрасти заховані артефакти в окупованих українських містах стають все більш рішучими.

"Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією росіян", – сказав Деніелс.

Теми: Росіявійнакультуракримінал
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