Російська банда цілеспрямовано краде "скіфське золото" в Україні – ЗМІ

За даними міжнародної групи вчених та експертів із цифрових технологій, які відслідковують крадіжки, група фахівців займається контрабандою цінних історичних артефактів із України до Росії.

Джерело: "The Guardian" з посиланням на вченого Брайана Деніелса – антрополога, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрових зображень

Пряма мова Деніелса: "Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси вишуквалися й були вивезені до Росії".

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Деталі: З лабораторії в американському штаті Вірджинія Деніелс та його колеги стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей із початку вторгнення Росії в Україну та виявили закономірності у злочинах.

Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин.

"Ці предмети візуально приголомшують, і зараз так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.

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"Українці, звісно, теж дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список украдених речей", – додав він.

Вчений не знає, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, чи предмети були обрані через їхнє культурне значення.

"Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією на законне володіння Росією усіма їхніми експонатами", – зазначив Деніелс.

За його словами, крадіжки, як правило, слідують за загрозливими допитами музейних зберігачів та наглядачів.

Спроби Росії знайти та вкрасти заховані артефакти в окупованих українських містах стають все більш рішучими.

"Ми все більше непокоїмося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються за лінією росіян", – сказав Деніелс.