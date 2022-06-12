Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская банда целенаправленно крадет "скифское золото" в Украине – СМИ

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 13:18
Российская банда целенаправленно крадет скифское золото в Украине – СМИ
Скифское золото, иллюстративное фото Universal Images Group via Getty Images

По данным международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают кражи, группа специалистов занимается контрабандой ценных исторических артефактов из Украины в Россию.

Источник: "The Guardian" со ссылкой на ученого Брайана Дэниелса – антрополога, работающего с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям

Прямая речь Дэниелса: "Сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг России, когда определенные картины и украшениявыискивались ы были вывезены в Россию.

Реклама:

Детали: Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину и обнаружили закономерности в преступлениях.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. 

"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о краже, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс. 

ВИДЕО ДНЯ

"Украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей", – добавил он..

Ученый не знает, была ли денежная ценность самым важным фактором для россиян, или же предметы были выбраны из-за их культурного значения. 

"Возможно, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – отметил Дэниелс.

По его словам, кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей.

Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в оккупированных украинских городах становятся все более решительными.

"Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются за линией россиян", – сказал Дэниелс.

Темы: Росcиявойнакультуракриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: