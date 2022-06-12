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Российская банда целенаправленно крадет "скифское золото" в Украине – СМИ

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 13:18
Скифское золото, иллюстративное фото Universal Images Group via Getty Images

По данным международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают кражи, группа специалистов занимается контрабандой ценных исторических артефактов из Украины в Россию.

Источник: "The Guardian" со ссылкой на ученого Брайана Дэниелса – антрополога, работающего с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям

Прямая речь Дэниелса: "Сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг России, когда определенные картины и украшениявыискивались ы были вывезены в Россию.

Детали: Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину и обнаружили закономерности в преступлениях.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. 

"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о краже, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс. 

"Украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей", – добавил он..

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Ученый не знает, была ли денежная ценность самым важным фактором для россиян, или же предметы были выбраны из-за их культурного значения. 

"Возможно, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – отметил Дэниелс.

По его словам, кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей.

Попытки России найти и украсть спрятанные артефакты в оккупированных украинских городах становятся все более решительными.

"Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются за линией россиян", – сказал Дэниелс.

Темы: Росcиявойнакультуракриминал
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