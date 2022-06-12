У Росії намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", було три вибухи – ЗМІ

Російські медіа пишуть, що 11 червня неподалік селища Гулівка у Брянській області (40 км до кордону з Україною) прогриміли три вибухи – тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу "Дружба".

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Базу"

Деталі: Повідомляється, що одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу.

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Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см.

Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.

Наголошується, що сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба та підстанція виявилися пошкодженими, а також було знеструмлено енергоблок управління засувкою.

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За даними "Бази", розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - з 24 лютого трубопровід (ймовірно, йдеться про нафтопродуктопровід - ред.) законсервовано, але всередині знаходиться дизельне пальне.

Тим часом кремлівські ЗМІ поширюють заяву "Транснафти", що перебоїв у роботі нафтопроводу не було, прокачування нафти в Європу йде за графіком з обох гілок.

Довідка: "Дружба" – найбільша у світі мережа магістральних нафтопроводів. Її побудували в 60-х рр., щоб постачати нафту до Східної Європи в соціалістичні дружні на той момент СРСР країни.