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В России пытались подорвать нефтепровод "Дружба", было три взрыва – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 июня 2022, 13:38
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Российские медиа пишут, что 11 июня недалеко от поселка Гулевка в Брянской области (40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода "Дружба".

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Базу"

Детали: Сообщается, что одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода.

Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см.

Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 сантиметров.

По данным СМИ, сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой.

По данным "Базы", разлива нефтепродуктов удалось избежать — с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо.

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Тем временем кремлевские СМИ распространяют заявление "Транснефти", что перебоев в работе нефтепровода не было, прокачка нефти в Европу идёт по графику по обеим веткам.

Справка: "Дружба" – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х гг., чтобы поставлять нефть в Восточную Европу в социалистические дружественные на тот момент СССР страны.

Темы: Росcиянефтьдиверсантывойна
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