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Оккупанты разгоняют фейк о мобилизации женщин в ряды ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 14:13

Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Указано, что рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете... провести мобилизационные меры, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейком.

Начальник Черниговского ОТЦК и СП Олег Гончарук недавно отметил: "если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин".

Дословно ЦПД при СНБО: "Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 октября 2021 года Министерство обороны издало приказ №313, который обязывал женщин более 100 профессий, родственных с военно-учетными специальностями, стать на учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.
  • В Минобороны объяснили, что военный учет не означает призыва на службу или обязательную мобилизацию женщин в армию, но ведомство хочет понимать, кого можно приобщить к защите государства в случае необходимости. 
  • В связи с военным положением и войной в стране перечень профессий был сокращен и обновлен. 21 марта 2022 года в Минюсте зарегистрировали новый приказ, вступивший в силу сразу после официального публикации.
  • Согласно этому документу, взятие на военный учет женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, начнется с 1 октября 2022 года.
  • Определено, что ежегодно до 1 марта Минобороны может осуществлять соответствующие меры по внесению изменений в опубликованный список (если они будут).

Темы: дезинформациявойна
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