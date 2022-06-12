Оккупанты разгоняют фейк о мобилизации женщин в ряды ВСУ

Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: Указано, что рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете... провести мобилизационные меры, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейком.

Начальник Черниговского ОТЦК и СП Олег Гончарук недавно отметил: "если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин".

Дословно ЦПД при СНБО: "Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины".

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