Оккупанты разгоняют фейк о мобилизации женщин в ряды ВСУ
Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО
Детали: Указано, что рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете... провести мобилизационные меры, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейком.
Начальник Черниговского ОТЦК и СП Олег Гончарук недавно отметил: "если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин".
Дословно ЦПД при СНБО: "Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины".
Предыстория:
- 11 октября 2021 года Министерство обороны издало приказ №313, который обязывал женщин более 100 профессий, родственных с военно-учетными специальностями, стать на учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.
- В Минобороны объяснили, что военный учет не означает призыва на службу или обязательную мобилизацию женщин в армию, но ведомство хочет понимать, кого можно приобщить к защите государства в случае необходимости.
- В связи с военным положением и войной в стране перечень профессий был сокращен и обновлен. 21 марта 2022 года в Минюсте зарегистрировали новый приказ, вступивший в силу сразу после официального публикации.
- Согласно этому документу, взятие на военный учет женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, начнется с 1 октября 2022 года.
- Определено, что ежегодно до 1 марта Минобороны может осуществлять соответствующие меры по внесению изменений в опубликованный список (если они будут).