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Глава МЗС Чехії відповів Макрону: Путіну все одно, як його сприймають на Заході

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 14:22

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкинув заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Росію на чолі з Владіміром Путіним не можна принижувати.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

"Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", — сказав міністр.

Ліпавський додав, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів Росії.

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні", - сказав міністр.

Він додав, що більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні.

Як повідомлялося, Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення - хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником. 

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У МЗС України відповіли, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

Теми: ЧехіяПутінМакрон
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