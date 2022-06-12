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Глава МИД Чехии ответил Макрону: Путину все равно, как его воспринимают на Западе

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 14:22

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отверг заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россию во главе с Владимиром Путиным нельзя унижать.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда"

"Россия — агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни неунижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", — сказал министр.

Липавский добавил, что поставки оружия в Украину поддерживают безопасность Чехии в отношении экспансионистских намерений России.

"Мы можем хранить оружие на складе здесь, или оно может помочь в Украине", - сказал министр.

Он добавил, что более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине.

Как сообщалось, Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение - хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.

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В МИД Украины ответили, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию ​​или любую другую страну, призывающую к этому.

Темы: ЧехияПутинМакрон
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