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Підозра в держзраді: 18-річна мешканка Бахмута зливала ворогу дані про ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 14:46
фото прокуратури

Правоохоронці викрили жительку Донеччини, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України, і повідомили їй про підозру у вчиненні державної зради.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, впродовж травня – червня 2022 року 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора.

Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на території міста Бахмута.

Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі російським загарбникам вказаних даних.

10 червня 2022 року жінку затримали. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: держзрадавійнаДонецька область
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