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Подозрение в госизмене: 18-летняя жительница Бахмута сливала врагу данные об ВСУ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 14:46
Подозрение в госизмене: 18-летняя жительница Бахмута сливала врагу данные об ВСУ
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили жительницу Донецкой области, передававшую российским оккупантам координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины, и сообщили ей о подозрении в государственной измене.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в течение мая – июня 2022 года 18-летняя гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора.

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Через интернет-приложения подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на территории города Бахмута.

Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи российским захватчикам указанных данных.

10 июня 2022 года женщину задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: госизменавойнаДонецкая область
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