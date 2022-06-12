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ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо України - президентка Єврокомісії

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 14:45

Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, де розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала фон дер Ляєн, повертаючись до Польщі після візиту до Києва.

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За її словами, викликом буде вийти з саміту ЄС з єдиною позицією, "що відображає масштаби цього історичного рішення".

Вона наголосила, що Україна багато чого досягла за останні роки, але багато ще треба зробити. "Наша рекомендація буде уважно відображати це", — додала президентка ЄК.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС. 

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Теми: ЄСєвроінтеграція
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