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ЕС стоит на пороге исторического решения по Украине - президент Еврокомиссии

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 14:45

Европейский Союз стоит на пороге "исторического решения" в преддверии саммита 23-24 июня, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Надеюсь, что через 20 лет, вспоминая об этих событиях, мы сможем сказать, что поступили правильно", - сказала фон дер Ляйен, возвращаясь в Польшу после визита в Киев.

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По ее словам, вызовом будет выйти из саммита ЕС с единой позицией, "отражающей масштабы этого исторического решения".

Она подчеркнула, что Украина многого достигла за последние годы, но многое еще предстоит сделать. "Наша рекомендация будет внимательно отражать это", - добавила президент ЕК.

Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

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Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.

Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: ЕСевроинтеграция
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