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19 поранених українців відправили на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 15:09

Міністерство охорони здоров’я та Єврокомісія евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ на Facebook, пише "Європейська правда".

Зокрема, серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом, і на сьогодні перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. ЇЇ супроводжує син.

 

Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування.

Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії.

Нагадаємо, Німеччина оголосила, що надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що з початку вторгнення Росії в Україну було зареєстровано близько 290 атак РФ на медичні установи.

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Теми: НорвегіяДанія
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