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19 раненых украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 15:09

Министерство здравоохранения и Еврокомиссия эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на Facebook, пишет "Европейская правда".

В частности, среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом, и сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Ее сопровождает сын.

 

В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждаются в специализированном лечении.

Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегию и Данию.

Напомним, Германия объявила, что предоставит медицинскую поддержку Украине, помогая с протезированием, созданием травматологических центров, и направит своих врачей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что с начала вторжения России в Украину было зарегистрировано около 290 атак РФ на медицинские учреждения.

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Темы: НорвегияДания
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