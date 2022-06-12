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Нацгвардієць пострілом "Ігли" збив російський безпілотник "Орлан-10"

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 16:19
Нацгвардієць пострілом Ігли збив російський безпілотник Орлан-10

В районі запеклих боїв із російськими загарбниками на Луганщині боєць Національної гвардії України одним влучним пострілом знищив ворожий безпілотник.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10".

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Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі".

Теми: війнаНацгвардія
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