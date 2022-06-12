Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардеец выстрелом "Иглы" сбил российский беспилотник "Орлан-10"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 16:19

В районе ожесточенных боев с российскими захватчиками в Луганской области боец Национальной гвардии Украины одним точным выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10".

Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжая ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаНацгвардия
Главное сегодня

видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский

Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла

фотоВозле Керчи заметили грузовики с украинскими номерами

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба

Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России

видеоВласти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:

Все новости...
война
Запад рано расслабился, ведь война продолжается – Резников
ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба
Удар по Чорткову Тернопольской области: 23 пострадавших, 10 до сих пор в больнице
Последние новости
04:44
Исследование: Глобальный ядерный арсенал вырастет впервые со времен холодной войны
04:00
ISW: Россияне продвигаются к Славянску, у них есть прогресс
03:15
Amnesty International: Россияне обстреливали Харьков запрещенными боеприпасами
02:31
ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП
01:30
ОК "Юг": На "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей
00:43
Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией
23:57
В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай
23:19
В Сумской области россияне обстреляли две общины
22:53
Посол Украины в Германии рассказал об ожиданиях от визита Шольца в Киев
22:34
Левые опережают блок Макрона на парламентских выборах во Франции: предварительные результаты
Все новости...