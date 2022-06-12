Нацгвардеец выстрелом "Иглы" сбил российский беспилотник "Орлан-10"

В районе ожесточенных боев с российскими захватчиками в Луганской области боец Национальной гвардии Украины одним точным выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10".

Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжая ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли".