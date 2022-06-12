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Нацгвардеец выстрелом "Иглы" сбил российский беспилотник "Орлан-10"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 16:19
Нацгвардеец выстрелом Иглы сбил российский беспилотник Орлан-10

В районе ожесточенных боев с российскими захватчиками в Луганской области боец Национальной гвардии Украины одним точным выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10".

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Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжая ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли".

Темы: войнаНацгвардия
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