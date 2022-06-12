Нацгвардеец выстрелом "Иглы" сбил российский беспилотник "Орлан-10"
Воскресенье, 12 июня 2022, 16:19
В районе ожесточенных боев с российскими захватчиками в Луганской области боец Национальной гвардии Украины одним точным выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.
Источник: пресс-служба Нацгвардии
Дословно: "В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10".
Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжая ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли".
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