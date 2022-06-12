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Комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ відвідала Київщину

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 16:38

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів Росії в Україні відвідала Київську область.

Про це в неділю повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема керівник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов і головний слідчий Київщини Віктор Луговий провели робочу зустріч із міжнародними експертами та владою Ірпеня "щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів порушення країною-терористом прав людини".

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Олексій Кулеба нагадав, що на Київщині вже знайшли понад 1300 убитих російськими військами мирних жителів, і в процесі розчищення територій від завалів зруйнованих будинків це число продовжує зростати.

Як відомо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні здійснить свою першу місію до країни з 7 до 16 червня.

У березні Рада ООН з прав людини переважною більшістю голосів проголосувала за резолюцію, яка засуджує порушення прав людини під час воєнних дій Росії в Україні та створює комісію з їхнього розслідування.

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У травні Рада проголосувала за початок розслідування імовірних порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених  територіях України.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації.

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а також Найбільший злочин росіян. Чому доведення геноциду в Україні здатне змінити світ.

Теми: ООНКиївська областьвійнаРосія
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