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Комиссия ООН по расследованию военных преступлений РФ посетила Киевщину

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 16:38

Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений России в Украине посетила Киевскую область.

Об этом в воскресенье сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сообщает "Европейская правда".

В частности, руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небитов и главный следователь Киевщины Виктор Луговой провели рабочую встречу с международными экспертами и властями Ирпеня "по механизмам документирования военных преступлений россиян и фактам нарушения страной-террористом прав человека".

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Алексей Кулеба напомнил, что в Киевской области уже нашли более 1300 убитых российскими войсками мирных жителей, и в процессе расчистки территорий от завалов разрушенных домов это число продолжает расти.

Как известно, независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине осуществит свою первую миссию в страну с 7 по 16 июня.

В марте Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию.

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В мае Рада проголосовала за начало расследования вероятных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

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Темы: ООНКиевская областьвойнаРосcия
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