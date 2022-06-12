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Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої ​​справи" Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 17:01
Кім Чен Ин та Путін, Владивосток, 2019 рік, фото AFP via Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки".

Джерело: вітальна телеграма Кім Чен Ина президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди Дня Росії, повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК)

Дослівно телеграма: "Під Вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи різноманітні виклики й труднощі, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи щодо захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни, чому північнокорейський народ надає повну підтримку".

Деталі: Кім Чен Ин висловив упевненість, що відносини КНДР і Росії будуть і надалі "динамічно розвиватися".

"Упевнений, що на шляху до захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки тактико-стратегічна співпраця між двома країнами стане ще тіснішою", — заявив він.

Що передувало: Публічно керівництво КНДР не підтримувало війну Росії проти України.

2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила вторгнення Росії в Україну і закликала Москву негайно вивести всі сили з України. За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.

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Теми: КНДРРосіяПутінвійна
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