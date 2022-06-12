Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої ​​справи" Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 17:01
Кім Чен Ин заявив про повну підтримку справедливої ​​справи Росії
Кім Чен Ин та Путін, Владивосток, 2019 рік, фото AFP via Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки".

Джерело: вітальна телеграма Кім Чен Ина президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди Дня Росії, повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК)

Дослівно телеграма: "Під Вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи різноманітні виклики й труднощі, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи щодо захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни, чому північнокорейський народ надає повну підтримку".

Реклама:

Деталі: Кім Чен Ин висловив упевненість, що відносини КНДР і Росії будуть і надалі "динамічно розвиватися".

"Упевнений, що на шляху до захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки тактико-стратегічна співпраця між двома країнами стане ще тіснішою", — заявив він.

Що передувало: Публічно керівництво КНДР не підтримувало війну Росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила вторгнення Росії в Україну і закликала Москву негайно вивести всі сили з України. За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.

Теми: КНДРРосіяПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
КНДР
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР
Хакери з КНДР зламали комп'ютери російського виробника крилатих ракет
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: