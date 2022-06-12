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Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 17:01
Ким Чен Ын и Путин, Владивосток, 2019 год, фото AFP via Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в свершении якобы "справедливого дела по защите достоинства и безопасности".

Источник: поздравительная телеграмма Ким Чен Ына президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

Дословно телеграмма: "Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку".

Детали: Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения КНДР и России будут и дальше "динамично развиваться".

"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — заявил он.

Что предшествовало: Публично руководство КНДР не поддерживало войну России против Украины.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину и призвала Москву немедленно вывести все силы из Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 были против и 35 воздержались. Против документа проголосовали сама Россия, привлеченная к вторжению Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР.

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Темы: КНДРРосcияПутинвойна
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