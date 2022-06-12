Фінляндія не вступатиме в НАТО окремо від Швеції – президент

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Про це Нііністьо заявив у неділю під час спільної пресконференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Я скажу, що випадок Швеції – це наш випадок. Це означає, що ми будемо йти далі разом", – сказав президент Фінляндії.

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Він також зазначив, що претензії Анкари до Гельсінкі й Стокгольма щодо нібито підтримки терористів його "здивували".

"Нас здивувала позиція Туреччини, але в міжнародній політиці ми повинні серйозно ставитися до того, що каже інша сторона. Так ми й чинитимемо. Я сподіваюсь, ми знайдемо рішення, яке всіх задовольняє", – додав Нііністьо.

Напередодні повідомлялось, що Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

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Як відомо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирушив до Фінляндії та Швеції для переговорів на тлі блокування Туреччиною заявок цих країн на вступ.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія держави подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ країни, але Туреччина загрожує накласти вето.

Водночас Фінляндія відмовилася виконувати умову Анкари для вступу в НАТО - видавати Туреччині людей, яких турецький уряд звинувачує у зв'язках із терористами.

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