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Финляндия не будет вступать в НАТО отдельно от Швеции – президент

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 18:21

Президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил, что его страна не будет вступать в НАТО отдельно от Швеции, с которой вместе подали заявку на членство.

Об этом Ниинистё заявил в воскресенье во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

"Я скажу, что случай Швеции – это наш случай. Это значит, что мы будем идти дальше вместе", – сказал президент Финляндии.

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Он также отметил, что претензии Анкары к Хельсинки и Стокгольму по поводу якобы поддержки террористов его "удивили".

"Нас удивила позиция Турции, но в международной политике мы должны серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона. Так мы и будем поступать. Я надеюсь, мы найдем решение, которое всех удовлетворяет", – добавил Ниинистё.

Накануне сообщалось, что Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.

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Как известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в Финляндию и Швецию для переговоров на фоне блокирования Турцией заявок этих стран на вступление.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Все 30 стран-членов должны дать согласие на вступление страны в НАТО, но Турция угрожает наложить вето.

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Темы: ФинляндияШвецияНАТО
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